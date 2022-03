Fridays for Future in Wülfrath : Freitag wird wieder demonstriert

Am Freitag versammeln sich wieder Fridays for Future-Demonstranten, um für mehr Klimaschutz zu kämpfen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Wülfrath/Erkrath Die Bewegung „Fridays for Future“ will wieder auf die Straße gehen. Diesmal in Wülfrath, der Ortsverein Erkrath wird auch teilnehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von Cristina Segovia-Buendía

Schon Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt sagte einst, dass sich in der Krise der Charakter beweise. Das müssen schmerzlich nun auch die jungen Aktivisten von Fridays for Future (FFF) feststellen, die dieser Tage kopfschüttelnd, aber nicht wortkarg das Krisenmanagement der Bundesregierung beobachtet. „Statt die Chance zu nutzen und uns jetzt gänzlich von fossilen Energieträgern abzuwenden, sehen wir, wie unser Wirtschaftsminister Verhandlungen mit Katar führt, dem nächsten Autokraten-Staat, der im Jemen Krieg führt“, äußert Jan-Niklas Niebisch, Delegierter der FFF-Ortsgruppe in Wülfrath, enttäuscht.

Info 47 Protestzüge in ganz Nordrhein-Westfalen Deutschlandweit wird am Freitag in über 250 Städten demonstriert. Die meisten Aktiven gibt es im Raum Frankfurt am Main mit 53 angemeldeten Demonstrationen, gefolgt vom Großraum Köln-Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen mit 47 angekündigten Demonstrationen. Eine Übersicht über sämtliche Aktivitäten des deutschen Ablegers der Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ am kommenden Freitag finden sich online unter der Adresse www.fridaysforfuture.de/reichthaltnicht

Die Bundesregierung stürze sich von einer Abhängigkeit in die nächste. Zwar hat der 19-Jährige Verständnis dafür, dass in Zeiten, in denen sich die Krisen, Klima, Pandemie und nun auch der Ukraine-Krieg überlappen, schnelle Lösungen gefunden werden müssen. Doch die eingeschlagene Richtung hält der Aktivist für falsch. „Nur wenn wir uns komplett von fossilen Energieträgern verabschieden, wird Frieden und Gerechtigkeit herrschen“, sagt er überzeugt.

Dafür wollen die beiden Ortsgruppen in Wülfrath und Erkrath nun auch am Freitag demonstrieren. Um 15 Uhr treffen sich die Teilnehmenden der coronakonformen Demonstration in Wülfrath auf dem Platz vor der Sparkasse. Mit einer Kundgebung soll es losgehen. Danach zieht der Demonstrationszug vor das Rathaus, wo eine Zwischenkundgebung geplant ist, ehe sich die Demonstranten auf den Weg zurück auf dem Platz vor der Sparkasse einfinden. Die Ortsgruppe Erkrath beginnt ihre Demo am Freitag um 17.30 Uhr vor dem Lokschuppen in Hochdahl.

„Im gesamten Bundesgebiet und weltweit in zahlreichen Staaten fordert Fridays for Future Regierungen dazu auf, die Erderhitzung durch rasche Emissionsreduktion zu begrenzen und Profite nicht länger über das Leben und die Bedürfnisse von Menschen zu stellen“, schreibt die Wülfrather Ortsgruppe in einer Pressemitteilung über das Ziel der Demonstration, welche das Motto „#PeopleNotProfit“ trägt. „Es ist 2022, es gibt keinen Spielraum mehr für Entscheidungen, die den Weg Richtung null Emissionen verlangsamen. Wir dulden keinerlei Greenwashing mehr – weder von Konzernen noch durch staatliche Entscheidungen. Am 25. März, und darüber hinaus, werden wir dafür kämpfen, dass endlich konkrete Maßnahmen zur rapiden Emissionsreduktion ergriffen werden“, erklärt Niebisch. „Wir streiken, damit Menschenleben wichtiger werden als Gaskonzerne, Wälder wichtiger als ein Kohletagebau und gerechte Lebensverhältnisse wichtiger als die Gewinne einiger Autofirmen. Intakte Ökosysteme und damit unsere Lebensgrundlagen können wir nur durch sofortige Emissionsreduktion erhalten“, sagt auch Julia Schröder, Delegierte der FFF-Ortsgruppe Wülfrath. „Es wird Zeit, dass auch die Ampel-Regierung das versteht und endlich handelt.“

Nach zwei Jahren Pandemie und fast einem Monat Krieg in der Ukraine seien die Masken in der großen Politik gefallen. „Uns war schon im Vorhinein klar, dass die Klimagerechtigkeit, die sich die Politiker nach uns auf die Fahne geschrieben haben, nur eine Floskel war. Ich bin enttäuscht, dass man unsere Forderungen nur für den Wahlkampf ausgenutzt hat“, äußert Niebisch. Er hofft auf eine rege Teilnahme am Freitag. Für die Wülfrather Ortsgruppe sei es mittlerweile die zehnte Demo. Auch drei Mahnwachen haben sie abgehalten. „Vor Corona nahmen meist gut 300 Leute an unserer Demo vor Ort teil. Unter Corona waren es im Höchstfall mal 150 Personen“, berichtet der 19-Jährige.

Trotz Pandemie hätten sie ihr Anliegen weiter vorangebracht. „Wir haben Osterholz unterstützt und wollen nun auch wieder die Ortsgruppe in Mettmann, die derzeit inaktiv ist, wieder aktivieren.“ Mit der Ortsgruppe Erkrath stehe Niebisch im regelmäßigen Austausch. „Klar hat die Bewegung durch die Pandemie an Masse, nicht aber an Bedeutung verloren“, urteilt der Delegierte. „Wir sind immer noch ein großes Sprachrohr für die Wissenschaft und können viele mobilisieren.“ Auch bei einer Friedensdemo für die Ukraine zapfte die Ortsgruppe ihre Kanäle an. „Da hat man auch gemerkt, dass man schnell Menschen zusammentrommeln kann.“