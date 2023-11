Leben in Mettmann Die Müllmenge in Mettmann wächst

Mettmann · Das Leben in Mettmann produziert Müll; so wie in jeder Stadt. Im Jahr 2022 stieg die Müllmenge insgesamt an. Die Menge an Grünabfällen hingegen ging – nicht zuletzt durch den Dürre-Sommer – zurück.

18.11.2023 , 06:00 Uhr

Recyclinghof Mettmann: Platzmeister Andreas Neumann sortiert Elektroschrott. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Dirk Neubauer