Erneute Zustellung : Fehlerhafte Wahlbenachrichtigungen

Einige Wahlbenachrichtigungen in Mettmann und Wülfrath kamen nicht an, weil die Hausnummer nicht korrekt war. Foto: dpa/Jonas Güttler

Mettmann/Wülfrath In Mettmann und Wülfrath fehlten Hausnummernzusätze. Nun sollen die Wahlbenachrichtigungen mit der richtigen Anschrift noch einmal verschickt werden.

(RP/jün) Für die Kommunalwahl am 13. September dieses Jahres müssen in Mettmann rund 2000 Benachrichtigungen erneut verschickt werden. Bedauerlicherweise habe das von der Stadt beauftragte Unternehmen wegen eines technischen Problems rund 2000 Wahlbenachrichtigungen nicht richtig adressiert, teilt die Stadt Mettmann jetzt mit.

Bei Adressen mit alphanumerischer Hausnummer wurde der entsprechende Buchstabe nicht ausgewiesen. So steht im Adressfeld beispielsweise statt Musterstraße 2 B lediglich Musterstraße 2.

Und auch in Wülfrath kam es zu dieser Panne. Das Wahlamt der Stadt Wülfrath teilt mit, dass aufgrund eines technischen Fehlers bei dort den Wahlbenachrichtigungsbriefen der Hausnummernzusatz (Buchstabe, z. B. bei „24a“) nicht mit abgedruckt worden ist.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Stadt seien hiervon etwa 1700 Haushalte betroffen. In den meisten Fällen würden die Wahlbenachrichtigungsbriefe trotzdem zugestellt und es musse nichts weiter beachtet werden. Die Rückläufer werden erneut mit Hausnummernzusatz verschickt. Wer bis zum 24. August keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, wird gebeten, sich beim Wahlamt, unter Telefon 02058 18235 zu melden.

Und auch in Ratingen kam es zu Unregelmäßigkeiten bei der Zustellung. Dort wurden beispielsweise Wahlbenachrichtigungen in Mehrfamilienhäusern nicht in die Briefkästen geworfen, sondern einfach im Hausflur abgelegt. Dort wird nun geprüft, ob es zu weiteren Unregelmäßigkeiten gekommen ist.