Das Ringen um die Grundsteuer in Mettmann Von Grund auf schwierig

Die Grundsteuer ist ein Aufreger-Thema. Immer. Und jetzt in Mettmann auch noch doppelt. Da ist zum einen die deutschlandweite Reform der Grundsteuerberechnung. Die verlangt das Bundesverfassungsgericht ab 2025. Am Ende aber legt der Rat der Stadt Mettmann fest, wie viel Grundsteuern hier in der Stadt gezahlt werden müssen. Kämmerin Veronika Traumann warnt im Gespräch mit unserer Zeitung vor einem, „allerdings verständlichen“ Reflex bei den Haus- und Wohnungsbesitzern, hohe Steuersteigerungen anzunehmen.