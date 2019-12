Krankenhaus zieht Bilanz : In Mettmann kommen jährlich 500 Kinder auf die Welt

In Mettmann kommen jährlich 500 Kinder auf die Welt

Mettmann 90 Familien kamen zum Adventsempfang der Geburtshilfe im Evangelischen Krankenhaus Mettmann.

(arue) Der jährliche Adventsempfang der Geburtshilfe im Evangelischen Krankenhaus Mettmann war auch in diesem Jahr der gelungene Abschluss für Chefarzt Dr. med. Clemens Stock und sein gesamtes Team der Geburtshilfe. Über 90 Familien waren der Einladung gefolgt und kamen mit ihrem „Born in Mettmann“-Baby und vielen Geschwisterkindern in die weihnachtlich geschmückte Brasserie. Auch die Hebammen und Pflegekräfte der geburtshilflichen Station kamen während ihres Dienstes auf einen Kaffee und für Gespräche mit den Familien dazu.