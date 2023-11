Adventszeit in Mettmann Der Countdown für den 51. Blotschenmarkt läuft

Der Countdown für den schönsten Weihnachtsmarkt der Region läuft. Am Freitag, 1. Dezember, eröffnet Punkt 16 Uhr der Blotschenmarkt rund um die Pfarrkirche St Lambertus. Der Besuchermagnet kann sich mit Fug und Recht als Weihnachtsmarkt mit Tradition bezeichnen. Schließlich gehört er zu den ältesten Weihnachtsmärkten in Nordrhein-Westfalen und strahlt jetzt in seiner 51. Auflage.