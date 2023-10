Kunst in Mettmann Kunstvolle Erinnerungen an Vergänglichkeit

„Das schönste an der Vergänglichkeit ist, dass der Augenblick nicht zurückkehrt – Die Erinnerung daran jedoch unsterblich ist.“ Den Gedanken hat Pfarrerin Stefanie Franz zusammen mit der in der Evangelischen Kirchengemeinde Mettmann ehrenamtlich tätigen Ute Wachter aufgenommen und eine Ausstellung konzipiert. Nach Aufruf im Gemeindebrief haben sich 13 Künstler gefunden, die ihre Arbeiten zum Thema Vergänglichkeit zeigen - Johanna Kircher (RP-Foto: abz) hat hierfür Kirschblüten in Szene gesetzt, andere zeigen Bilder von Vorfahren, der Familie oder am Computer Animiertes. „Der Monat November führt wie kein anderer Monat Vergänglichkeit vor Augen“, verweist die Pfarrerin mit Blick auf Gedenktage und wenig helle Tage. Dabei belegt die Natur, dass Wandel auch immer Erneuerung im Sinne von Neuanfang bedeutet. Auch davon erzählt die Ausstellung in der Kirche Freiheitstraße. Sie kann täglich besucht werden und schließt Freitag, 24. November, 18 Uhr, mit einer Finissage.