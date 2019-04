Kita mal anders : Kinder kuscheln mit Küken

Mettmann Die Kinder der Evangelischen Kindertagesstätte am Hoshof haben die Gelegenheit, Küken beim Schlüpfen zu beobachten.

Aufgeregt erwarten 100 Kinder der Evangelischen Kindertagesstätte am Hoshof in Mettmann das Schlüpfen der Küken. Auch in diesem Jahr findet das Projekt „Vom Ei zum Huhn“ statt: Der Rassegeflügelzuchtverein aus Gruiten stellt ein Brutgerät mit befruchteten Hühnereiern in der Kindertagesstätte auf. Die Kinder haben die Gelegenheit, dieses Naturschauspiel hautnah mitzuerleben, wenn die Eier platzen und ein Küken das Licht der Welt erblickt. „Schon einmal haben wir wundervolle Beobachtungen machen können, wie die Kinder auf so ein kleines Geschöpf reagieren. In unserer evangelischen Einrichtung steht das lernende Kind an erster Stelle. Die Ankunft der Eier ermöglicht es, das Schlüpfen der Küken aus verschiedenen Blickwinkeln zu erleben“, erklärt die stellvertretende Leiterin der Einrichtung, Lena Brenger. Die Kinder erfahren so, wie sich ein Küken entwickelt. Es wird ihnen Wertschätzung und ein verantwortungsvoller Umgang mit Tieren vermittelt. Das Projekt regt dazu an, mit den Kindern über die Bedeutung der Schöpfung zu sprechen. Dabei ist es den Erzieherinnen wichtig, dass die Kinder sich Wissen gemeinsam erarbeiten und selbst aneignen. Empathie für dieser kleinen, flauschigen Tierbabys stellt sich von ganz alleine ein, wenn die Kinder sie betrachten und streicheln. Nach dem Ende des Projekts bekommt der Züchter die Küken zurück.