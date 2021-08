Schutz gegen Corona-Virus : Impfzentrum reduziert Öffnungszeiten

Am 30. September ist der letzte Betriebstag des Impfzentrums in Erkrath am Timocom Platz, das zum 1. Oktober schließt. Foto: dpa/Paul Sancya

Kreis Mettmann Wichtige Veränderungen im für den Kreis Mettmann zuständigen Impfzentrum in Erkrath stehen bevor. Ab September wird Mittwoch bis Sonntag 14 bis 20 Uhr geimpft. Im Oktober schließt das Impfzentrum am Timocom Platz 1. Künftig sollen die Impfungen von Hausärzten durchgeführt werden

Laut Robert Koch-Institut hat die so genannte Vierte Corona-Welle begonnen. Virologen drängen darauf, Impflücken zu schließen. Bei Booster-Impfungen wird dabei auf niedergelassene Impfärzte gesetzt. Parallel dazu kündigt das für den Kreis Mettmann zuständige Impfzentrum in Erkrath am Timocom Platz 1 gravierende Veränderungen an. Zunächst werden die Öffnungszeiten reduziert. Vom 1. September an ist es mittwochs bis sonntags von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Am 30. September ist der letzte Betriebstag, es schließt zum 1. Oktober.