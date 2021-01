Immobilien in Mettmann : Neuer Aufsichtsratschef beim Bauverein

Immobilien in Mettmann

Mettmann Norbert Molitor übernimmt bei der Wohnungsbaugenossenschaft den Staffelstab von Jan Söffing. Er vereint Fachwissen mit einem Verständnis für soziale Belange.

Mit dem aus Mettmann stammenden 58-jährigen Norbert Molitor hat das Gremium einen äußerst erfahrenen Nachfolger aus seiner Mitte gewählt. Molitor gehört seit dem Jahr 2009 dem Aufsichtsrat an. Als Mitglied des internen Finanzausschusses und des Bauausschusses setze sich Norbert Molitor intensiv mit Kernfragen der wohnungsgenossenschaftlichen Entwicklung auseinander.

Beruflich vertritt Norbert Molitor als Geschäftsführer die Wohnstifte Haus Lörick in Düsseldorf. Er sei daher auch mit sozialen Belangen bestens vertraut. Schwerpunkte seiner künftigen Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender sind die stetige und nachhaltige Verbesserung der Wohnqualität. Zudem werde er sich für die Schaffung von neuem Wohnraum für die Mitglieder des Bauvereins einsetzen.

Neun Wohnungen 2022 in Wesel fertig

Neun Wohnungen 2022 in Wesel fertig : Bauverein investiert 1,8 Millionen Euro im Zitadellenviertel

Der scheidende Aufsichtsratsvorsitzende Jan Söffing blickt auf eine lange Laufbahn als Richter am Oberlandesgericht, als Abgeordneter und Vizepräsident des nordrhein-westfälischen Landtags und als Staatssekretär im Justizministerium zurück. Seit 2002 gehört er dem Rat der Stadt Mettmann an. Im Juni 2011 wurde Jan Söffing Mitglied des Aufsichtsrates des Mettmanner Bauvereins und zugleich dessen Vorsitzender. In die Zeit seiner ehrenamtlichen Tätigkeit fallen Projekte wie die Fertigstellung des Wohn- und Geschäftshauses „Am Königshof“, der Bezug des „Casa Colori“ durch Senioren, sowie die Neubauvorhaben „Feierabendweg“ und „Laubacher Straße“.