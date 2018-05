Kreis Mettmann: Immer weniger Langzeitarbeitslose finden Arbeit

Kreis Mettmann Immer weniger Langzeitarbeitslose finden im Kreis Mettmann einen neuen Arbeitsplatz. In den letzten zwölf Monaten nahmen 1180 Langzeitarbeitslose eine Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt auf. Im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor waren es noch 1252 Personen. Die Zahl der Arbeitsaufnahmen ging somit um 5,8 Prozent zurück.

Die grundsätzlich stabile Lage am Arbeitsmarkt im Kreis Mettmann dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Spaltungen am Arbeitsmarkt noch tiefer geworden seien, sagt Silke Iffländer, Vorsitzende des DGB im Kreis Mettmann. Notwendig sei ein beherztes Aktionsprogramm des Bundes, das Langzeitarbeitslosen auch im Kreis Mettmann Perspektiven eröffnet. Jetzt kommt es darauf an, dass die neue Bundesregierung die versprochenen Hilfen für Langzeitarbeitslose zügig und vor allem in guter Qualität einführe. Als langzeitarbeitslos gilt, wer ein Jahr und länger arbeitslos ist. Im Kreis Mettmann sind aktuell 6669 Personen bei der Arbeitsagentur und dem Jobcenter als Langzeitarbeitslose registriert. Ihr Anteil an der Gesamtarbeitslosigkeit liegt bei 43,6 Prozent.