Mettmann: Im Ortsteil fehlen Kita-Plätze

Mettmann Bürgerverein Ob- und Niederschwarzbach spricht mit der Verwaltungsspitze.

Der Bauantrag für eine Feuerwehrhalle neben dem Bürgerzentrum in Obschwarzbach ist gestellt. Nach der Genehmigung erfolgen die Ausführungsplanung und die Ausschreibung. Zum Ende des Jahres soll mit den Arbeiten für die Halle begonnen werden. Diese Informationen hatte Fachbereichsleiter Kurt Werner Geschorec (Stadtentwicklung, Umwelt, Bau) mit nach Obschwarzbach gebracht.

Die Bemühungen der Stadtverwaltung, in Obschwarzbach Räume für die Kindertagespflege anzumieten, da die städtische Kita überbelegt ist, sind bisher gescheitert. Im Bürgergespräch regten die Obschwarzbacher an, dass die Stadt prüft, ob eine Tagespflege in der ehemaligen Hausmeisterwohnung des jetzigen Bürgerzentrums eingerichtet werden könnte. Die Wohnung steht leer. Ute Piegler sagte zu, dass sich die Stadt die Räume anschauen werde. Darüber hinaus soll geprüft werden, ob die städtische Kita auf dem angrenzenden Grundstück des ehemaligen Gemeindehauses erweitert werden könnte.