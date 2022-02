Wilhelmstraße : Im neuen „CaféPöttchen“ wird der Kaffee von Hand gebrüht

Wülfrath Mit ihrem Café in skandinavischen Stil möchte Nicole Gudella, die sich mit der Eröffnung einen Herzenswunsch erfüllt, ihren Gästen ein „hygelliges“ (gemütliches) Gefühl vermitteln. Kultur, Kunst und kleine Geburtstagsfeiern sollen ebenfalls Platz finden.

(RP) Die Fußgängerzone ist um ein Gastronomie-Angebot reicher: wechselnden hausgemachten Kuchen und aromatischen Kaffee, ausschließlich per Hand frisch aufgebrüht, erwartet die Gäste des neu eröffneten „CaféPöttchen“ an der Wilhelmstraße 163, verspricht Inhaberin Nicole Gudella. Neben Kaffeespezialitäten aus einer regionalen Rösterei komplettieren Espresso, Tee, Kakao und Softdrinks die Getränkekarte. Für die Zukunft sind kleine Frühstücksvariationen geplant.

Mit ihrem Café in skandinavischen Stil möchte Nicole Gudella, die sich mit der Eröffnung einen Herzenswunsch erfüllt, ihren Gästen ein „hygelliges“ (gemütliches) Gefühl vermitteln. Kultur, Kunst und kleine Geburtstagsfeiern finden in ihren Räumlichkeiten ebenfalls Platz. Das Café ist montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 12 bis 17:30 Uhr, samstags von 10 bis 17 Uhr und Sonntag von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet, Dienstag ist Ruhetag. Die Internetseite www.cafepoettchen.de befindet sich noch im Aufbau, telefonisch ist das Café unter 0170 9358778 erreichbar.

Bürgermeister Rainer Ritsche und seine Wirtschaftsförderer Karsten Niemann und Anja Haas haben Nicole Gudella mit einem Blumenstrauß willkommen geheißen. „Wir freuen uns sehr über die Ansiedlung des CaféPöttchen und sehen darin eine schöne Ergänzung des gastronomischen Angebotes in unserer Fußgängerzone. Wir wünschen Nicole Gudella einen guten Start und viele zufriedene Gäste“, sagte Bürgermeister Rainer Ritsche bei der Eröffnung. Die Unternehmerin ist die vierte Nutznießerin des „Sofortprogramms zur Stärkung unserer Innenstädte und Zenten in NRW 2020“ (Sofortprogramm) in Wülfrath.

Dank Entgegenkommen des Eigentümers, der zur Teilnahme am Förderprogramm auf 30 Prozent der bisherigen Kaltmiete verzichtet, konnte die Ansiedlung erfolgen. Die Stadt mietete das Ladenlokal für 70 Prozent der Altmiete an und vermietet es für eine um 80 Prozent reduzierte Miete (berechnet auf Basis der alten vollen Kaltmiete) weiter. Die Differenz zwischen den städtischen Mietein- und -ausgaben trägt zu 90 Prozent das Land NRW, der Restbetrag wird über den städtischen Haushalt finanziert.

So können Gewerbetreibende noch bis zum 31. Dezember 2023 ein Ladenlokal für nur 20 Prozent der alten Kaltmiete anmieten und damit ihr Geschäftsmodell unter guten Bedingungen an den Markt bringen. Bürgermeister Rainer Ritsche und die städtische Wirtschaftsförderung sind optimistisch, dass weitere Betriebe diese Chance nutzen und sich in Wülfrath ansiedeln. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass durch die Neuansiedlung die Frequenz in der Innenstadt erhöht wird und dadurch einer Verödung entgegen gewirkt werden kann.