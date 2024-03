Beruf im Kreis Mettmann Wie Schüler die passende Ausbildung finden

„Die Angebote richten sich vor allem an Schülerinnen und Schüler, die gerade auf der Suche nach ihrer zukünftigen Ausbildung sind und sich noch nicht entscheiden können, sowie an Eltern. In dieser Woche können sie sich bei den Veranstaltungen inspirieren lassen, Fragen stellen und ganz unterschiedliche Berufsfelder kennenlernen. Ich kann alle Schülerinnen und Schüler nur ermutigen, diese Chance zu ergreifen. Die Berufsberatung unterstützt junge Menschen dabei, aus über 300 möglichen Berufen den Wunschberuf zu finden, der zu ihren Stärken und Interessen passt“, so Nora Kast, Bereichsleiterin der Berufsberatung im Kreis Mettmann.