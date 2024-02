Arbeitsmarkt im Januar Höhere Arbeitslosigkeit im Kreis Mettmann

Gesucht werden vor allem Fachkräfte. Besonders hoch ist beispielsweise der Fachkräftebedarf in Pflegeberufen. „Darum veranstalten wir gemeinsam mit dem Jobcenter am 15. Februar einen Pflegetalk im BiZ Mettmann“, lädt Karl Tymister ein. Dort können sich Interessierte über Einstiegs-, Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten sowie freie Arbeitsangebote in den Pflegeberufen informieren und mit Fachleuten aus der Pflegebranche sprechen.