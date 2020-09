Mettmanner Bad am Lavalplatz : Im Hallenbad laufen die Vorbereitungen

Mettmann Sobald die Vorbereitungen für die Inbetriebnahme des Hallenbades abgeschlossen sind, will das Bäderteam den genauen Eröffnungstermin bekanntgeben

Die Saison im Mettmanner Naturfreibad wird in diesem Jahr bis einschließlich Sonntag, 13. September, verlängert. Auch weiterhin ist der Besuch coronabedingt nur mit einer vorherigen Online-Anmeldung unter www.mettmann.de/naturfreibad möglich, wie die Kreisstadt jetzt informiert. „Es sind natürlich nicht mehr so viele Badegäste wie an den heißen Tagen zu verzeichnen, doch das Naturfreibad wird auch in diesen Tagen gut frequentiert“, berichtet Joscha Bastigkeit vom städtischen Bäderteam.