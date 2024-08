Gute Aussichten auf einen Job IHK wirbt bei Unternehmen für Teilqualifikationen

Im ersten Halbjahr haben beispielsweise in Düsseldorf 29 Personen erfolgreich an der Teilqualifikation teilgenommen, die nun an weiteren Teilqualifizierungen teilnehmen oder in den Arbeitsmarkt eingemündet sind. Die Teilqualifikationen wurden in den Berufen Kauffrau/-mann, Büromanagement, Fachlagerist/-in, Verkäufer/-in und Fachkraft für Schutz und Sicherheit umgesetzt.