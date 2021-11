Die Fünfte Jahreszeit beginnt in Mettmann, Erkrath und Wülfrath : Karneval startet, Hoppeditz erwacht!

Zuletzt erwachte der Hoppeditz, im bürgerlichen Leben als Michael Heinemann bekannt, 2019 in Mettmann. In dieser Session haben die Jecken vom FKK – zuletzt mit dem Heimatpreis der Stadt ausgezeichnet – viel vor. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann/Wülfrath/Erkrath Mit der närrischen Auferstehung des Erzschelms Hoppeditz läuten die Karnevalisten in Mettmann, Erkrath und Wülfrath fröhlich die Fünfte Jahreszeit ein. Die Freude darüber ist riesig. Denn nach dem Ausfall 2020 beginnen nun endlich wieder die Feierlichkeiten der Karnevalssaison.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Müller

Während der Hoppeditz in Wülfrath heute seine jeckenlose Zeit beendet, dauert in Mettmann bekanntlich fast alles etwas länger. Erst morgen Abend beendet der Schelm seinen Schlaf und lässt sich im „Türmchen“ von den Narren des FKK huldigen. „Der Hoppeditz in Mettmann wartet schon ungeduldig auf seinen Einsatz“, versichert Michael Heinemann vom Vorstand des FKK, der dem Hoppeditz bekanntlich sehr nahe steht.

Heinemann verweist darauf, dass der Hoppeditz Freitag ab 19.11 Uhr bei der Jahreshauptversammlung des FKK in Aktion tritt. Mit dabei wird Bürgermeisterin Sandra Pietschmann sein. Sie wird den Heimatpreis übergeben. Es ist gut vorstellbar, dass sie das auf die närrische Art und Weise macht, denn bekanntlich wohnt sie in der närrischen Hochburg in Ratingen und hat als langjährige Geschäftsführerin von Mettmann-Sport gemeinsam mit Karnevals-Profi Achim Pohlmann früher die berühmten Karnevalspartys in der Stadthalle organisiert. Sie ist also eine jecke Bürgermeisterin.

INFO Fünfte Jahreszeit soll zur schönen Session werden Termin Freitag, 12. November, 19.11 Uhr, findet die diesjährige Jahreshauptversammlung des FKK statt. Abstimmung Unter anderem werden die Mitglieder bei der Sitzung über das Motto des Karnevalszugs 2022 abstimmen. Auszeichnung Das FKK freut sich über die Auszeichnung mit dem Heimatpreis der Stadt Mettmann. Er ist mit 5000 Euro dotiert. Auftakt Im Anschluss an die Versammlung wird ab 2030 Uhr im „Zum Türmchen“ gefeiert. Es gilt die 2G-Regel, was bedeutet, dass ein entsprechender Impf- oder Genesungsnachweis am Einlass unbedingt erbracht werden muss. Der Eintritt ist frei.

Nach dem offiziellen Teil der Jahreshauptversammlung startet bei freiem Eintritt unter der 2G-Regel eine Karnevals-Party. Michael Heinemann verweist darauf, dass der Vorstand des FKK, soweit es Corona zulässt, fest geplant habe, dass am Karnevalssamstag, also 26. Februar 2022, wieder der traditionelle Karnevalszug durch Mettmann ziehen soll. Da wird dann wohl auch der Hoppeditz mit seinem tollen Kostüm wieder seinen Einsatz haben und an der Zugspitze laut verkünden „de Zoch kütt“. Am Aschermittwoch kehrt er dann unter dem Wehklagen der Mettmanner Jecken wieder in seine Kiste zurück.

In der Wülfrather Karnevalshochburg in Rohdenhaus wird heute Abend gegen 19 Uhr von der Straße Am Kliff kommend in Richtung Vereinsheim der Kalkstadt-Narren ziehend, der Hoppeditz erscheinen und sein Unwesen treiben.

„Peter Groß hat die Gestalt des Hoppeditz in den letzten Jahren geprägt“, sagt Bodo Appel. Der zweite Vorsitzende der Kalkstadt-Narren versichert, dass heute Abend im Klubheim, nämlich der alten Sparkasse in Rodenhaus, bei der Feier zum Hoppeditz-Erwachen richtig die Post abgehen wird. „Wir feiern unter den Bedingungen der 2G-Regel. Auch unser Kinderprinzenpaar wird dabei sein. Für die Musik sorgt das bekannte Stadtorchester Mettmann.“ Die Moderation des Abends übernimmt der erste Vorsitzende der Kalkstadt-Narren Michael Decker.

Wülfrath ist eine der wenigen bergischen Karnevalshochburgen. An Altweiber, Donnerstag, 24. Februar 2022, wird traditionell die Kreissparkasse mit anschließender Feier gestümt. „Einen Tag später soll im Paul-Ludowigs-Haus unsere Prunksitzung starten. Wir haben ein tolles Programm geplant. Dabei sind auch Gruppen aus Köln“, berichtet Bodo Appel. Höhepunkt der Session ist dann Rosenmontag der traditionelle Karnelvalszug in Rohdenhaus.