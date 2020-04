Unfall in Mettmann : Hoher Schaden nach Auffahrunfall am Südring

Mettmann Eine 81 Jahre alte Frau kam ins Krankenhaus.

Mettmann (arue) Ein Verletzter und hoher Sachschaden, das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstag, 7. April, am Südring in Mettmann ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, befuhr gegen 14.50 Uhr ein 23 Jahre alter Chevrolet-Fahrer aus Mettmann die Straße Südring in Fahrtrichtung Burghardsheide. Vor ihm fuhr eine 81-Jährige Mettmannerin in einem Golf. Sie bremste in Höhe des Benninghofer Wegs, weil die Ampel dort Rot zeigte. Dies nahm der 23-Jährige jedoch zu spät wahr. Er versuchte einen Auffahrunfall noch zu verhindern indem er mit seinem Wagen nach links auswich, konnte einen Aufprall mit dem Fahrzeug der 81-Jährigen jedoch nicht mehr verhindern. Er stieß mit seiner rechten Front gegen das Heck des Golfs. Die Mettmannerin wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt und die Unfallstelle während der Unfallaufnahme gesperrt. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 16.000 Euro.