Attraktion im Neanderland Erlebnisturm Höhlenblick wird eröffnet

Neanderland · Das Neandertal wird um eine Attraktion reicher, der Erlebnisturm wird eröffnet. An der Fundstelle des berühmten „Mr. N“ in der Nähe des Neanderthal Museums ragt er 22 Meter in die Höhe, sein Wahrzeichen ist eine als Schädelkalotte gestaltete Kuppel in luftiger Höhe auf der oberen Plattform.

04.12.2022, 15:29 Uhr

Erlebnisturm Höhlenblick 9 Bilder Foto: Neanderthal Museum/(c) gentura.de