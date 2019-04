Umfangreiche Arbeiten stehen bevor : Amprion saniert Stromleitungen

Mettmann Am 8. April beginnen die Arbeiten zwischen Essen und Mettmann.

Der Dortmunder Übertragungsnetzbetreiber Amprion saniert vom 8. April bis voraussichtlich Frühjahr 2020 die Hochspannungsfreileitung auf der Strecke zwischen Essen-Eiberg und der Umspannanlage Mettmann am „Schwarzen Pferd“. Die Leiterseile der 380-kV-Stromkreise, die aus den 1960er Jahren stammen, werden erneuert. Ferner werden an den Masten Stahlsanierungen vorgenommen. Rund um den Stahlmasten an der Brücke der Osttangente sind bereits Bäume gefällt worden, um besser an das Bauwerk zu kommen.