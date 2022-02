Hochschule in Mettmann : Auf der Brücke zwischen Schule und Beruf

Mettmann Lisa-Marie Peysang und Simona Narcisi beraten im Career-Service der Fachhochschule der Wirtschaft die Bewerber. Das Besondere an der FHDW: sehr persönliche Betreuung und ein Praxisanteil von 50 Prozent.

Wichtiger Hinweis: Wer mit einem Studienstart an der FHDW im Oktober dieses Jahres liebäugelt, sollte jetzt den Kontakt aufnehmen. „So bleibt genug Zeit, um sich ein Partnerunternehmen zu suchen“, erklärt Simona Narcisi. Denn neben der sehr persönlichen Betreuung der 340 zurzeit dort lernenden jungen Menschen gehört Zusammenspiel mit der Praxis zu den Stärker dieser privaten Fachhochschule. Der auf dem Campus Mettmann gemixte Bildungscocktail für einen Bachelorabschluss in den Studienrichtungen Betriebswirtschaftlehre (BWL), Wirtschaftsinformatik und angewandte Informatik besteht aus 18 Monaten Theorie und 18 Monaten Praxis in den Partnerunternehmen.

In der Regel übernehmen diese Unternehmen auch die Studiengebühren von 640 Euro pro Monat und zahlen den Studierenden oftmals noch eine Ausbildungsvergütung. Denn im Wettbewerb mit der Konkurrenz sind auf den Punkt ausgebildete Fachkräfte auch Sicht der Wirtschaft ein entscheidender Erfolgsfaktor. „Erstaunlich viele Bewerberinnen und Bewerber kommen mit ganz genauen Vorstellungen zu uns, in welchen Branchen und oftmals auch in welchen Unternehmen sie in den Beruf einsteigen wollen“, schildert Lisa-Marie Peysang die Annäherung von künftigem Absolvent und Hochschule. Wer als junger Menschen noch kein Partnerunternehmen in petto hat, bekommt Unterstützung. Bewerbertraining und eine Analyse der Bewerbungsmappe schließen sich an. Um an der Fachhochschule der Wirtschaft beginnen zu können, müssen die Studenten in spe sowohl das Auswahlverfahren der FHDW als auch den Bewerbungsprozess bei den Unternehmen bestehen. „Dann führen wir unsere Absolventen zuverlässig binnen 36 Monaten zum Bachelor-Abschluss“, sagt Campus-Leiter Andreas Brandt.