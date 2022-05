Geselligkeit in Erkrath : Chöre laden zum Sänger-Fest in den Lokschuppen

Erkrath Dort fanden während Corona auch die Proben in gebührendem Abstand statt. Jetzt kann wieder zusammengerückt werden, um Christi Himmelfahrt mit vielstimmigem Gesang zu begehen.

(RP) Auch die Hochdahler Chöre sind wieder aktiv und laden für Donnerstag , 26. Mai, zum 20. Hochdahler Sänger-Fest in den historischen Lokschuppen am Ziegeleiweg 1-3 in Hochdahl ein. Eröffnet wird das Fest um 11 Uhr mit Beiträgen des Frauenchors Hochdahl und des Hochdahler Männergesangvereins 1909 gemeinsam mit dem MGV Sängerbund Erkrath 1882. Das benachbarte Restaurant „Hopmanns Olive“ sorgt für das leibliche Wohl der Gäste, der Eintritt zum Kinzert ist frei. „Unsere letzten Konzerte fanden im November 2019 statt, geprobt wurde unter den bekanntlich erschwerten Bedingungen, jedoch mit viel Leidenschaft. Gerade deshalb fiebern wir so sehr unserem traditionellen Sängerfest entgegen“, berichtet Chorsprecherin Claudia Nöcker. Im schönen Ambiente des Lokschuppens und dem angeschlossenen Biergarten freuen sich die Aktiven darauf, ihr Publikum „nach so langer Zeit wieder gesanglich zu umarmen“. Passend zum Anlass, zur Jahreszeit und zum Veranstaltungsort werden leichte, emotionale und sommerlich-launige Lieder gesungen. Die Damen lassen auch rote Rosen regnen, feiern Elton Johns Geburtstag und die Herren schwelgen beim Chianti im Sonnenland Ticino, kündigt Claudia Nöcker an.