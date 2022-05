Trickbetrüger betuppt alte Dame um mehrere 10.000 Euro : Über 90-Jährige geht falschem Polizisten auf den Leim

Mettmann Obwohl beinahe täglich vor den üblen Maschen von Trickbetrügern gewarnt wird, wurde jetzt eine mehr als 90 Jahre alte Seniorin aus Mettmann abgezockt. „Ich habe überhaupt keinen Verdacht geschöpft", berichtete die alte Dame bei der späteren Anzeigenaufnahme. Sie verlor Geld und Schmuck in Höhe mehrer 10.000 Euro.

Die Tricks und Kniffe der Betrüger sind nicht neu. Und obwohl die Abzocker-Methoden falscher Polizisten in allen Facetten beschrieben sind, fallen immer wieder gutgläubige Menschen auf die Methoden herein. So zuletzt eine hochbetagte Dame aus Mettmann. Freitagmorgen, 13. Mai, besuchte sie die Mettmanner Polizei und wollte einen bestimmten Polizeibeamten sprechen. So stellte sich heraus, dass es besagten Kollegen nicht gibt – und die weit über 90Jährige am Tag zuvor Opfer von üblen Trickbetrügern geworden war. Diese hatten sich am Telefon als Polizei ausgegeben – und die Frau um Bargeld und Schmuck gebracht.

„Ich habe überhaupt keinen Verdacht geschöpft", berichtete die Frau bei der späteren Anzeigenaufnahme, „als der Anrufer sich als Polizeibeamter vorstellte, von schweren Straftaten in meiner Nachbarschaft berichtete und dann anbot, Geld und Schmuck in sichere Verwahrung zu nehmen." Später am Donnerstagabend klingelte dann eine zuvor am Telefon angekündigter angeblicher Kollege. Es kam zur angeblich sicheren Übergabe von Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die nur in Verwahrung genommenen Werte sollte sich die Mettmannerin am nächsten Morgen um 9.30 Uhr in der örtlichen Polizeiwache wieder abholen.

Die Rentnerin war pünktlich – und der Betrug flog auf. Viel zu spät. Gesucht wird jetzt nach einem männlichen Mitteleuropäer mit heller Hautfarbe im Alter von etwa 30 Jahren. Er trug weiße Schuhe und eine grüne Kappe.