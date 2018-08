Mettmann : Historische Zeitungen jetzt auch online

Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Bürger können kostenfrei digitale Einblicke in die Ereignisse ihrer Stadt nehmen: Für die Zeit von 1884 bis 1940 ist dies durch den Aufbau eines Onlineportals möglich, an dem sich auch die Stadt Mettmann beteiligt.

Marie-Luise Carl steht auf einem Rundhocker und streckt die Arme nach dem Sammelband „Rheinische Post III/IV 1968“ aus. Das dunkelgrün eingefasste Zeitungsbündel wiegt einiges. Es ist für die 59-Jährige ein wenig mühsam, das Stück Zeitgeschichte hinunter zu hieven, aber der Stadtarchivarin macht das nichts aus, im Gegenteil. Immer wieder freut sie sich über das Interesse der Bürger am historischen Geschehen ihrer Stadt.

Historische Zeitungen sind auch im Stadtarchiv der Kreisstadt Mettmann eine häufig nachgefragte Quelle. Sie konnten allerdings wegen ihres zunehmend schlechten Erhaltungszustandes kaum mehr zur Benutzung vorgelegt werden. „Daher hat sich die Stadt Mettmann schon 2015 darum beworben, an einem landesweit geförderten Digitalisierungs-Projekt teilnehmen zu können, berichtet Thomas Lekies, Sprecher der Stadt Mettmann. Das hat geklappt: Das Portal ,zeit.punktNRW’ ist ab sofort für die Öffentlichkeit freigeschaltet. „Nun können der älteste und vor allem einmalige Bestand der Mettmanner Zeitung aus dem Stadtarchiv sowie weitere historische Zeitungen aus den Stadtarchiven Haan, Hilden und Ratingen bequem am heimischen PC durchsucht werden“, erläutert Lekies. Das gibt Einblicke in die Ereignisse in Mettmann aus der Zeit von 1884 bis 1940.

Marie-Luise Carl legt den Sammelband auf einen Stehtisch und schlägt die vergilbten Seiten der Lokalausgabe der RP vom 27. Juli 1968 auf. „Mal sehen, was auf den Tag genau vor 50 Jahren hier bei uns so los war“, murmelt die leidenschaftliche Historikerin und sucht nach Schlagzeilen, „ah, hier: Gelbsucht auch im Landkreis - mehrere Fälle in Mettmann und Velbert, hier links oben steht etwas über das Arbeitsprogramm der CDU Kreispartei und dort unten was von Unfallflucht und dass der DGB günstige Ferienfahrten für die Jugend anbietet“.

Und genau die Jugend von damals ist es, die heute, im Seniorenalter, gern einen Blick in das Stadtarchiv wirft - in die Zeitungen von damals aus reiner Neugierde oder ganz häufig zur Familienforschung. „Ich habe selbst über die Familienforschung meine Leidenschaft für die Archivarbeit entdeckt“, erzählt Marie-Luise Carl, die seit 2013 in Mettmann tätig ist und derzeit einen Schwerpunkt ihrer Arbeit in der digitalen Erfassung der Archivbestände und der Digitalisierung der meistgenutzten Bestände sieht.



Viele der alten Ausgaben, etwas die der ersten lokalen Tageszeitung „Mettmanner Kreisblatt“, erschienen erstmalig 1869, sind teils nicht mehr lesbar oder Seiten sind zersetzt. „Heute wissen wir, dass Papier bestmöglich bei 18 bis 20 Grad ohne große Temperaturschwankungen bei einer optimalen Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent gelagert wird“, erklärt die Expertin, „es gibt extra säurefreie Archivkartons, die das Klima abpuffern, aber das schützt trotz allem nicht davor, dass auch Papier vergänglich ist.“ Sie packt den grünen Sammelband zurück in das hohe Regal. Die Arbeit, das merkt man in jedem Wort, macht ihr viel Freude, ist ihr Steckenpferd.

Das Schönste aber sei es, so schwärmt die sympathische Historikerin, Anfragen von Schulen oder Studenten zu bearbeiten. Unlängst erst hatten die beiden Zusatzkurse Geschichte, Jahrgangsstufe 12, des Heinrich-Heine Gymnasiums zum Thema „Mettmann im Nationalsozialismus“ hier recherchiert.

www.zeitpunkt.nrw.de

(dani)