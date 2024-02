Mettmanns Denkmale erhalten und würdigen Stadt engagiert sich für Denkmalpflege

Die Stadthalle ist das wohl bekannteste Denkmal der Stadt. Als wichtige Repräsentantin der High-Tech-Architektur der Moderne gelobt, gibt es in der städtischen Denkmalliste kein vergleichbares Bauwerk jener Zeit. Mettmann verfügt aber nicht nur über dieses Denkmal, sondern viele weitere. Damit sie besser und neu in den Blickpunkt rücken, verleiht Stadtkonservatorin Yasmin Renges neuerdings den Denkmal-Besitzer Urkunden und Denkmal-Plaketten. „Wir haben in unserer Stadt rund 130 Denkmäler. Sie sind heute die ersten, denen wir eine Plakette überreichen“, erklärte Yasmin Renges jetzt zum Auftakt der Denkmalplaketten-Verleihung in der Goldberger Mühle – selbst ein bemerkenswertes Denkmal.