Mettmann : Hilfsverbände sind in Sorge um den Familienfrieden

Hilfsverbände sind in Sorge um den Familienfrieden

Mettmann Die Kontaktsperre macht es für Frauen und Kinder in häuslicher Gewalt schwierig, sich Hilfe zu holen. Noch liegen die Fallzahlen niedrig, doch die Hilfsverbände rechnen mit einer bald steigenden Zahl von Hilfsgesuchen. Vor allem die Kinder leiden.

Geschlossene Kitas und Schulen, Home Office, Kontaktsperren, Kurzarbeit, existenzielle Ängste – „dazu fallen viele private und soziale Systeme weg, die sonst stabilisierend wirken, wie etwa die Großeltern“, sagt Eva-Maria Düring, Bereichsleiterin Frauen und Familien beim SKFM Mettmann. „Das stellt Eltern vor große Herausforderungen – auch weil es eine völlig neuartige Situation ist.“ Konflikte und Streitigkeiten drohen zu eskalieren, insbesondere in engen Wohnverhältnissen. Besonders gefährdet sind Kinder und Frauen, die schon vor den Einschränkungen der Bewegungsfreiheit Gewalt in der Familie ausgesetzt waren. Sie haben weniger Gelegenheiten, sich Hilfe zu holen – weil ihr Peiniger im Raum nebenan sitzt. „Da wird das Handy einkassiert und genau überwacht, wie lange die Frau fürs Einkaufen braucht“, berichtet Düring.

Es ist die Ruhe vor dem erwarteten Sturm, auf die sich die Hilfsvereine nun vorbereiten. „Wir haben nicht erkennbar mehr Einsätze wegen häuslicher Gewalt“, sagt zwar Ulrich Löhe, Pressesprecher der Kreispolizei. Und auch Marianne Melzer vom Weißen Ring im Kreis Mettmann hatte erwartet, dass die Männer jetzt ihren Frust vermehrt an ihren Frauen auslassen. „Aber wir haben nichts zu tun. Es ist im Ganzen sehr ruhig geworden“.

Doch „Gewalt äußert sich nicht nur in sichtbaren Verletzungen“, stellt Düring klar. Der psychische Druck, der auf Müttern laste, die in ihrer Rolle als Lehrerinnen überfordert sind oder das Kind nicht ruhig stellen können, während der Vater seine Telefonkonferenz abhält, führe irgendwann bei dem Kind zu dem Gefühl „ich bin schuld“, wenn es zu Konflikten kommt. „Gerade auch, was das Kindeswohl betrifft, bereiten wir uns auf eine Eskalation vor“, sagt Eva Maria Düring. Ihr Arbeitgeber, der SKFM, ist Träger des Frauen- und Kinderschutzhauses im Kreis.