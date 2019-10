Interview mit Hildener Zauberkünstler : Zauberformel für ein magisches Leben

Dan Berlin im Seminar: Der Hildener verspricht „Zauberhafte Atmosphäre.“. Foto: rp/dan berlin

Kreis Mettmann Mit einer halben Million begeisterten Zuschauern in 40 Ländern ist Dan Berlin einer der erfolgreichsten Magier und Superlearning Coaches. Am 26. Oktober gibt der Hildener in Köln ein neues Seminar für Erfolg im Leben.

Sie haben sich in den Vorjahren vor allem als Zauberkünstler einen Namen gemacht. Jetzt bieten Sie erfolgreich Seminare zur Selbstfindung und dem Erreichen von Zielen und Träumen an. Hand aufs Herz: Wie viel Zauberei ist bei einer solchen Veranstaltung von Ihnen dabei?

Dan Berlin Da das Event den Titel trägt „Die Zauberformel für (D)ein magisches Leben“ wird es natürlich auch Zaubertricks und faszinierende Effekte geben. Denn die Erfahrung hat gezeigt: Wenn du lachst und staunst, befindest du dich in einem begeisterten Zustand. Und genau dann kannst du Wissen viel einfacher aufsaugen. Es fällt leichter, groß zu denken und in die Umsetzung zu kommen.

Info Das sind die Seminardaten Veranstaltungsort Kulturbunker Köln, Berliner Straße 20 Datum 26.Oktober Kosten 67 Euro Tickets gibt es im Internet unter https://events.findedeinenweg.jetzt/live-event

Welche Leute kommen in Ihre Seminare – und wie gehen sie am Ende aus der Veranstaltung wieder raus?

Dan Berlin In meine Seminare kommen Menschen, die ihre PS endlich auf die Straße bringen möchten. Oft stehst du dir einfach nur selbst im Weg. Durch die richtigen Tools und Techniken, die du im Alltag ganz einfach einsetzen kannst, löst du deine innere Bremse und aktivierst deine verborgenen Kräfte. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schnell du dann über dich hinauswachsen kannst. Und genau mit dieser Gewissheit gehen die Menschen aus meinem Seminar wieder raus: voller Selbstbewusstsein und Stärke, um endlich ihre Ziele umzusetzen. Ich halte meine Veranstaltungen mit 100 bis 200 Gästen übrigens absichtlich etwas kleiner, damit jeder Teilnehmer den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen kann.

Es gab immer mal wieder unseriöse Anbieter von solchen „Transformations Events“. Woran erkenne ich den seriösen Veranstalter?

Dan Berlin Schaue dir die Webseite und Videos des Veranstalters genau an: Wie wirkt er auf dich? Ist er authentisch und glaubwürdig? Höre da auf dein Bauchgefühl.

Worauf dürfen oder müssen sich die Teilnehmer in Ihrem Seminar einstellen?

Dan Berlin Die größten Erfolge erzielst du, wenn du ins Handeln kommst. Daher gibt es an dem Tag nicht reines theoretisches Wissen, sondern interaktive Elemente, Gruppenübungen und vieles mehr. Alles, was wir an dem Tag tun, wird mit viel Spaß und Freude geschehen, sodass jeder mit Leichtigkeit sein Potenzial entfesseln kann.

Woran scheitern die Menschen im Alltag am häufigsten?

Dan Berlin Oft fehlt der Mut, sich große Ziele zu setzen und diese anzupacken. Als ich damals meinen IT-Job kündigte, um eine zweijährige Weltreise zu machen, hatte ich auch Angst, aber der Mut hatte gewonnen. Im Nachhinein war dies die beste Entscheidung meines Lebens. Jedes Mal, wenn ich mutig genug war und meine Komfortzone verließ, ergaben sich wunderbare Dinge daraus. Und je öfter du dich traust, desto mutiger und glücklicher wirst du. Oft fehlt dir jedoch der erste Ansporn, der den Stein ins rollen bringt. Genau dafür sind Live Events am besten geeignet, da du dich in einem motivierenden Umfeld gegenseitig unterstützt und auch über das Event hinaus mit tollen Menschen und einem wertvollen Netzwerk in Kontakt bleiben kannst.

Haben Sie Rückmeldungen

von früheren Seminarteilnehmern bekommen, ob und wie sie Ihre Tipps und Ratschläge umsetzen konnten?

Dan Berlin Das Schönste an dieser Profession ist, welche unglaublichen Resultate meine Teilnehmer erzielt haben. Sie sind viel motivierter und stecken voller Elan. Denn nicht nur das große Ziel ist wichtig, sondern auch die Teilziele, die auf dem Weg erreicht werden, und all die tollen Möglichkeiten, die sich plötzlich ergeben, wenn man endlich anfängt. Ich stelle außerdem mein wertvolles Netzwerk zur Verfügung, wodurch Wünsche und Träume noch viel schneller wahr werden. Generell gilt: Wenn Du deine Stärken und Talente herausgefunden hast und richtig einsetzt, freust du dich jeden Morgen, diese voller Lebensfreude einzusetzen.

Was heißt für Sie persönlich

Erfolg?