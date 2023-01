Hilfe für Tiere im Kreis Mettmann benötigt So will das Tierheim Personal gewinnen

Die Lage im Tierheim Hilden ist angespannt. Nicht nur dass sich die Einrichtung seit Wochen mit einem kaum enden wollenden Zustrom an Tieren und gestiegenen Kosten beschäftigen muss, hinzu kommt ein akuter Mangel an Personal. „Wir suchen dringend Tierpfleger, die uns unterstützen. Aktuell fehlen drei Kräfte, doch bei einem Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde weichen die Leute häufig in andere Sparten aus, die mehr zahlen“, berichtet Günter Dehnert, Vorsitzender des Tier- und Naturschutzvereins Hilden, der das Tierheim im Hock betreibt. Das Tierheim Hilden übernimmt seit vielen Jahren die Unterbringung von Fund- und Verwahrtieren aus den Städten Hilden, Monheim, Langenfeld, Erkrath und Mettmann. Zwischen den Städten und dem Tierheim bestehen Verträge mit unterschiedlichen Förderhöhen. Stufenweise haben die Städte die Unterstützung für das Tierheim von 60 Cent pro Bürger im Jahr 2019 auf jetzt 75 Cent angehoben. Bis 2028 sollte dieser Betrag jährlich um zwei Prozent angehoben werden. Doch das reicht angesichts der deutlich gestiegenen Kosten nicht.