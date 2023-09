Großeinsatz im Kreis Mettmann Großalarm war zum Glück eine Übung

Ziel dieser Übung war, das Konzept des Kreises für einen sogenannten Vegetationsbrand zu erproben. Die Feuerwehr Hilden hatte in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung die Übung in circa sechs Monaten vorbereitet. Und wie Übungsleiter Mirko Braunheim betonte, musste auch die Versorgung der Einsatzkräfte und der geretteten Personen sichergestellt werden. Diese Aufgabe hatte das Deutsche Rote Kreuz übernommen und die Versorgungsstelle in der Theresienschule eingerichtet.