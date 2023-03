Streit ums Geld Weitere Streiks im öffentlichen Dienst Mettmann geplant

Verdi möchte am Verhandlungstisch Lösungen erarbeiten, aus Sicht der Gewerkschaftler muss die Arbeitgeber sich bewege. Weil das bislang nicht im gewünschten Maße der Fall ist, werden in der Region Düssel-Rhein-Wupper erneut Streiks im öffentlichen Dienst geplant. „Wir wollen den Tarifkonflikt in der dritten Verhandlungsrunde lösen. Dafür müssen die Arbeitgeber sich aber noch ein gewaltiges Stück bewegen. Deshalb machen wir jetzt nochmal richtig Druck“, begründet Stephanie Peifer, Geschäftsführerin besagten Verdi-Bezirks die Streikplanungen.