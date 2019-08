Stadtranderholung in Mettmann : Hier sind 99 Kinder die Hauptdarsteller

Zum Abschluss der Stadtranderholung führten die Kinder das Theaterstück „Film ab“ auf. Vorne gibt sich Josefine (9) mit ihrer Gestik und Mimik schon hochprofessionell. RP-Foto: Stephan Köhlen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Die Stadtranderholung der Diakonie feierte jetzt nach drei ereignisreichen Wochen ihr Abschlussfest.

Von Sandra Grünwald

Der Jubel ist groß, als nach der offiziellen Präsentation des Theaterstücks und des Stadtranderholungsfilms auch die Danksagungen vorüber sind und die Kinder aufstehen dürfen, um an verschiedenen Stationen ihr Geschick zu testen. Sofort stürmen alle aus dem großen Saal und versuchen sich im Dosenwerfen, Torwandschießen und beim Kettcar-Rennen. Andere lassen sich schminken, während die Eltern das Büffet aufsuchen, um sich zu stärken.

Es ist das große Abschlussfest der diesjährigen Diakonie-Stadtranderholung, das am Donnerstagnachmittag im evangelischen Gemeindehaus an der Donaustraße steigt. Hier haben die 99 Kinder zwischen sechs und 13 Jahren in den ersten drei Wochen ihrer Sommerferien viel erlebt. Von morgens bis in den Nachmittag gab es Gemeinschaft, Spaß und Sport, aber auch kontinuierliches Entwickeln und Einstudieren eines Theaterstückes.

Info Soziale Arbeit groß geschrieben Was? Die Diakonie ist die soziale Arbeit der Evangelischen Kirche. Wer? Ihre Arbeit erstreckt sich auf den gesamten Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann. Der Kirchenkreis und seine zehn Gemeinden sind Gesellschafter

Lyonel Ternow gehört zum 15-köpfigen Mitarbeiterteam, das die 99 Kinder betreut hat. „Ich bin das fünfte Mal dabei und leite seitdem auch die Theatergruppe“, erzählt Lyonel. Über die Jahre hinweg hat er seine Erfahrungen in das Programm eingearbeitet. In diesem Jahr stand die Stadtranderholung unter dem Motto „Bühne frei für junge Talente – alles rund um Musik und Theater“. So sollte es auch in dem Theaterstück um dieses Thema gehen. „Wir haben ein Stück gemacht, in dem jemand versucht, einen Film zu drehen“, bringt es Lyonel auf den Punkt.

Am Ende hat es den Kindern und den Zuschauern viel Freude gemacht. Die Herausforderung für Lyonel ist es, die Kinder so zu fesseln, dass sie über die drei Wochen dabeibleiben. „Wir haben Teambildung gemacht“, verrät er. Aber auch Übungen wie Zungenbrecher. Neben dem Theater gab es noch viel anderes zu erleben. „Die Kinder konnten sich morgens den verschiedenen Gruppen anschließen“, erklärt Lea Pulst, die gemeinsam mit Jan Schulte-Baukloh und Anne von Nordheim die Leitung der Stadtranderholung innehat. Basteln, Sport, Draußen spielen. „Es wurden Trommeln gebastelt und Pantomime gemacht“, erzählt sie. Eine Rallye durchs Haus wurde veranstaltet. „Dabei sollten die Kinder Fragen beantworten und ein Lösungswort finden“, sagt Jan, „so konnten sie noch etwas über das Thema dazulernen.“

Besonderer Höhepunkt war in diesem Jahr vor allem einer der drei Ausflüge. Da sind sich auch Maite (9) und Lena (10) einig: der in den Movie-Park. „Ich bin mit einem Boot gefahren“, berichtet Maite, „da wurde man nass gespritzt.“ Lena dagegen ist Achterbahn gefahren. „Aber ohne Looping“, gibt sie zu. Der Ausflug wurde am Ende dann zu einem Abenteuer, weil ein Wolkenbruch nicht nur die Kinder, sondern auch ihre Rucksäcke mit den Ersatzkleidern durchnässte. „Wir haben Rettungsdecken verteilt, damit sich die Kinder wärmen konnten“, erzählt Jan.