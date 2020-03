Corona Ticker : Hier muss sich der Bürger einschränken

Mettmann Unsere Redaktion hat hier alle Absagen und Ausfälle, von denen sie Kenntnis erhält, zusammen getragen. Stand: Donnerstag, 19. März, 15.30 Uhr.

Stadtbibliothek Mettmann Die Einrichtung bleibt bis auf weiteres geschlossen. Medien können wie gehabt telefonisch, per Internet oder E-Mail verlängert werden können. Eine Rückgabe der Medien ist zudem über den Rückgabekasten vor der Bibliothek jederzeit möglich. Die Online-Angebote der Stadtbibliothek sind rund um die Uhr zugänglich. Nutzer, deren Bibliotheksausweise im Zeitraum der Schließung ablaufen, so dass sie die Online-Angebote nicht mehr nutzen können, können sich an die Bibliothek unter 02104 980-414 wenden.