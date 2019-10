Mettmann : Hier gibt’s frische Eier aus dem Automaten

Landwirt Stephan Schlieper steht vor seinem neuen Eierautomaten, an dem zeitweise auch Honig verkauft wurde. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Die Kunden können die Produkte dort kaufen, wo direkt nebenan 340 Hühner glücklich in der Wiese scharren.

Wer in Obschwarzbach unterwegs ist, kann zurzeit neben der Kirche St. Judas Thaddäus ein großes Gehege sehen, wo Hennen mit braunem, dichtem Gefieder im grünen Gras herumpicken. Es sind die 340 Legehennen, die Landwirt Stephan Schlieper in einem mobilen Gehege hält. Ein Stallwagen steht ebenfalls auf dem Gelände.

„Die Hühner werden morgens nach dem Frühstück rausgelassen und gehen abends von alleine wieder in den Stall“, erzählt Schlieper. Dort haben sie ihre Nester und sind außerdem sicher vor Marder, Fuchs und sonstigen Raubtieren, die des Nachts umherstreifen.

Dass es den Hühnern hier gut geht, ist auf den ersten Blick zu sehen. Und die Eier genau dieser Hühner können jetzt direkt neben der Wiese an einem Automaten gekauft werden: Stephan Schlieper nennt sie „Mettmanner Wieseneier“ und füllt den Automaten täglich auf. Hier werden die Eier in Zehner-Kartons in einzelne Fächer gestellt und Sommer wie Winter auf 15 Grad gekühlt.