Schule in Mettmann : Doppelstöckige Abstellanlage für Räder am HHG

Doppelstöckige Abstellanlage für Räder am HHG

Schule in Mettmann

Mettmann Etwa die Hälfte der Heine-Gymnasiasten kommt mit dem Rad zur Schule. In einer hochmodernen doppelstöckigen Fahrrad-Abstellanlage finden nun 160 Räder einen sicheren Platz.

Als Chef des Heine-Gymnasiums hat Hanno Grannemann viel zu tun. Gerne widmet er sich nachhaltigen Projekten, Radfahren ist so ein Beispiel. Die Heine-Gymnasiasten holten die meisten Kilometer beim Stadtradeln, „die Hälfte unserer Schüler kommt mit dem Rad zur Schule“, weiß er. Die können ihre Räder nun in einer doppelstöckigen Fahrrad-Abstellanlage sicher und gut platzieren. Möglich macht das Geld aus einem Landesförderprogramm zum Klimaschutz. 56.000 Euro wurden so finanziert. Die Stadt musste lediglich die Kosten für die Pflasterung übernehmen", erklärt Verwaltungsmitarbeiterin Ellen Breuckmann.