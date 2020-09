Neanderthal-Museum : Herbstferienprogramm für Ganztagsschulen im Museum

Mettmann Bald stehen die Ferien vor der Tür, und endlich sind auch wieder Ausflüge möglich. Das Neanderthal-Museum hat für die Herbstferien ein buntes Programm für Ganztagsschulen und Freizeitgruppen zusammengestellt.

Passend zur aktuellen Sonderausstellung „Bilder im Dunkeln“ fertigen die Kinder im Workshop „Steinzeitlicht und Höhlenkunst“ eine Steinzeitlampe an und malen anschließend ein eigenes Höhlenbild. Bei allen Workshops lernen die Kinder mit viel Spaß Wissenswertes über das Leben der Menschen in der Steinzeit. Am „Steinzeittag“ ist Überleben in der Wildnis angesagt. In diesem dreistündigen Programm wird drinnen und draußen Steinzeit-Action gelebt, informiert das Museum.