Zäsur bei der Awo Mettmann : Nachfolger für Awo-Wohngruppe gesucht

Helmut Petersen ist innewohnender Pädagoge in der Awo Familiengruppe im Stadthaus Mettmann. Nach 23 Jahren hört er nun auf. Ein Nachfolger wird gesucht. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Geplant waren fünf Jahre. Nach 23 Jahren verlässt nun der verantwortliche Erzieher Helmut Petersen die Awo-Wohngruppe im Mettmanner Stadthaus. Mehr als 40 Kinder und Teenager betreute er, gab ihnen Halt, Hilfe und Unterstützung auf ihrem Weg ins Leben.

Befragt, wie sein persönliches Resümee lautet, antwortet er spontan: „Ich würde den Job wieder machen. Die positiven Momente überwiegen“, zieht Helmut Petersen Bilanz. Geplant waren fünf Jahre, am 18. September 2021 sind 23 Jahre komplett. So lange war er innewohnender Pädagoge in der Awo-Familiengruppe. „Nun gehe ich mit enorm vielschichtigen Erinnerungen“, sagt der 59-Jährige. Aber er geht. Und das ist eine Zäsur. Die Awo sucht für ihre außergewöhnliche Einrichtung einen Nachfolger.

Erinnerungen an Wintersportfreizeiten in Österreich oder schwimmen und buddeln im Zeltlager an der Ostsee sind ebenso prägend wie der Alltag als so etwas wie das Familienoberhaupt, blickt der Pädagoge zurück. Mehr als 40 Kindern gab er neuen Halt, Hilfe und Unterstützung. Zu den meisten der ihm einst Anvertrauten hat er noch immer Kontakt. „Weihnachten feiere ich immer doppelt: ein Mal mit den Ehemaligen, ein Mal mit der aktuellen Wohngemeinschaft.“

Über fünf Plätze verfügt das Haus, „die Familienwohngruppe ist immer voll belegt“, bestätigt Einrichtungsleiterin Helene Hanukic. „Die Liste der Anfragen ist lang“, bestätigt sie. „Die Arbeit ist vielschichtiger geworden“, erklärt der verantwortliche Erzieher Helmut Petersen. „Die Kinder kommen mit immer mehr Defiziten“, oft würden sie in ihren bisherigen Familien allein gelassen, vernachlässigt und sind auf sich selbst gestellt. „Hier lernen sie oft erstmalig Struktur kennen“, sagt Petersen, der einst der Liebe wegen in Mettmann landete, über einen Grundpfeiler seines Tuns. Beziehungen zu ihnen aufzunehmen, derzeit leben drei Kinder im Alter von fünf Jahren, und jeweils ein Kind im Alter von elf beziehungsweise 12 Jahren im Haus, sei anfangs schwer. Vor allem bei denjenigen, die traumatisiert sind. Da sein, sich kümmern und auch Diskussionen und Konfrontationen auszuhalten, gehört zum Alltag.