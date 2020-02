Altweiber in Mettmann : Helau! Möhnen feiern im Mettmanner Rathaus

Mettmann Nein, einen Sturm aufs Mettmanner Rathaus gab es nicht, wohl aber eine Party mit viel guter Laune, Musik, Mettwürstchen und Bier.

Dort, wo normalerweise der Rat tagt, im zweiten Stock des Rathauses, stand an Altweiber alles Kopf: Die Mitarbeiter der Mettmanner Stadtverwaltung feierten den Auftakt in die heiße Phase der Karnevalssession. Es gibt zwar keinen Rathaussturm in Mettmann – und so blieb der als Seemann verkleidete Bürgermeister Thomas Dinkelmann auch weiterhin der Chef unter den Möhnen – doch die Wiever gaben sich trotzdem gerne ein Stelldichein und feierten in fantasievollen Kostümen zur Musik eines DJ im Kostüm eines halbstarken Muskelprotzes, der einen Karnevalshit nach dem anderen auflegte. Viele brachten selbst gemachte Leckerbissen mit, so dass die kulinarische Auswahl von Mettwürstchen über Kartoffel- und Nudelsalat bis hin zu Kuchen und Berlinern reichte. Gute Grundlage für das ein oder andere Bierchen, dass es zum zivilen Preis von 1,50 Euro gab.