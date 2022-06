Wiltrud Egemann unterrichtete die Fächer Latein, Englisch und Erdkunde, außerdem war sie Gleichstellungsbeauftragte am Heine-Gymnasium in Mettmann. Nun geht sie in Ruhestand. Schüler und Kollegium verlieren damit die „Mama der Schule“, wie sie liebevoll genannt wurde. Foto: Köhlen, Stephan (teph)