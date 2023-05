So klingt Mettmann Schüler besingen die blitzgescheite Matilda

Vorlage für die Aufführungen Freitag, 5., sowie Samstag, 6. Mai, jeweils 18 Uhr in der Schulaula an der Hasselbeckstraße 2-4 ist das gleichnamige Musical „Matilda“ in einer gekürzte Version nach dem Dahl-Roman. Seit diesem Jahr wird am Musical gearbeitet, wie Karin Schwab informiert. Regulär unterrichtet sie am Heine-Gymnasium Deutsch und Englisch, ist ebenso wie ihre Kollegin Charis Wickel, Musiklehrerin der Schule, ein „großer Musical-Fan“, wie sie berichtet, und mit Elan bei der Sache. Matilda ist „eine tolle Geschichte, typisch für Roald Dahl und seinen schwarzen Humor“, die Story passt also auf die Schüler – Teilnehmende kommen aus den Jahrgangsstufes sechs bis Q1. Sechstklässlerin Lea gibt die Titelrolle, Sarah aus der Q1 die wunderbare Lehrerin Miss Honey, natürlich machen mehr Mädchen als Jungs mit – aber ein paar Buben gibt es auch, „das ist gar keine schlechte Quote“, wie Karin Schwab sagt.

Vor Publikum zu spielen sei immer etwas ganz anderes als in der vertrauten Runde, pädagogisch betrachtet geht es ja nicht bloß darum, Spaß zu haben – und den haben alle Beteiligten. „Bei einem solchen Projekt nimmt man so viel mit, tut so viel für sein Selbstbewusstsein“, skizziert die Lehrerin lebenswichtige Fähigkeiten. Beispielsweise angstfrei einen Vortrag halten zu können oder generell vor Leuten zu sprechen würden in einer solchen Arbeitsgemeinschaft gut geschult. Abgesehen davon gibt es in der Arbeitsgruppe „echt talentierte Schüler“, Kern des Projekts ist der Unterstufenchor und die Gaudi sei „riesig“. Mehrere Probewochenneden liegen inzwischen hinter der verschworenen Gemeinschaft, die sich enorm auf die Auftritte freut. „Wir fangen bei null an“, sagt Karin Schwab zum Drumherum. Anstelle einer Schuluniform, wie sie im Original selbstverständlich ist, tragen die jungen Musical-Leute ein Heine-Gymnasium-Shirt. „Für ein richtiges Bühnenbild bräuchten wir noch eine weitere Ag“, sagt die Lehrerin über „improvisierte Kulissen“.