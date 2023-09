Fahrsicherheitstraining für Schüler Kompetent und sicher auf dem Fahrrad unterwegs

Mettmann · Das Training am Heine-Gymnasium führt Rad fahrende Kinder an die Herausforderungen des Straßenverkehrs heran. Wie so Fahrfehlern und Unfällen vorgebeugt wird.

11.09.2023, 12:09 Uhr

Gymnasiastin Laura (11) im Parcours auf dem Schulhof. Hier können die Kinder in zahlreichen Übungen Sicherheit auf dem Rad gewinnen und ihr Können in einem Abschlusstest unter Beweis stellen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Klaus Müller