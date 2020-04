Heiligenhaus : Bürger-Infos aus dem Homeoffice

Heiligenhaus Stadtteilbüro zu – Angelika Binkowski setzt ihre Bürgervereinsarbeit daheim fort.

(köh) Angelika Binkowski-Nimmert will auch in Zeiten der Corona-Krise ihre ehrenamtliche Arbeit nicht mehr als erforderlich unterbrechen. Die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Bürgervereine bleibt daheim rührig.

Welche Hilfen kann es seitens der AG in Zeiten der Kontaktsperre überhaupt geben?

Binkowski Wir bieten einen Einkaufsservice für unsere Mitglieder an. Der läuft in der Vorbereitung telefonisch, Ansprechpartnerin bin ich, zu erreichen unter 02056 599933.

Einkaufsmöglichkeiten und deren Zukunft stehen schon lange auf Ihrer Agenda. Was ist Stand der Dinge?

Binkowski Ich habe mich im Lidl-Konzern nach der Zukunft des Standortes Ratinger Straße erkundigt. Und erfahren: Der für den Nonnenbruch wichtige Standort soll offenbar vorerst bleiben, auch wenn Lidl in das geplante Nahversorgungszentrum auf dem alten Hitzbeck-Gelände eine weitere Filiale eröffnen will.

Binkowski Das Büro ist selbstverständlich geschlossen, ich arbeite im Homeoffice. Die Nachfrage hält sich aber in Grenzen. Was auch kein Wunder ist, denn für die Beratungsgespräche braucht es in vielen Fällen Dolmetscher. Das ist aus rein technischen Gründen schon nicht machbar. Aber ich bleibe auf jeden Fall erreichbar.