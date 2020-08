Verbraucherzentrale für Heiligenhaus : „Betrüger nutzen Corona-Krise zur Abzocke“

Heiligenhaus Gerade rechtzeitig hat die für Heiligenhaus zuständige Verbraucherzentrale Verstärkung erhalten. Denn die Nachfragen steigen rapide.

Die Corona-Krise hat für vermehrte Anfragen bei der auch für Mettmann und Wülfrath zuständigen Verbraucherzentrale Velbert geführt. Glücklicherweise hat der Einrichtungsleiter Andreas Adelberger Verstärkung von Sabine Klischat-Tilly erhalten, die sich vor allem in den Bereich Reiserecht eingearbeitet hat. Andreas Adelberger spricht mit unserer Redaktion über die Hauptthemen in der Krise.

Öffnungszeiten Mo., Di., Do., Fr. 9.30 bis 13.30, Di. + Do. 14.30 bis 18 Uhr, Mi. geschlossen.

Adelberger Das fängt beim Einkaufen an. Was Verbraucher vorher stationär erledigt haben, wurde nun verstärkt online getätigt. Die Leute saßen zu Hause und haben online eingekauft. So bekamen auch wir nun verstärkt Nachfragen zu Fake-Shops. Ich hatte da einen Fall, da hat eine Kundin bereits mit seiner Visa-Karte bezahlt, aber in letzter Sekunde realisiert: Da ist was komisch. Es gab kein Impressum. Sie konnte gerade noch den Auftrag bei Visa stoppen. Hier machen wir vermehrt Verbraucherbildung. Wie erkennt man einen Fake-Shop? Gibt es ein Impressum? Stehen da nur Postfachadressen?