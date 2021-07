Versammlung der Jäger : Trotz Corona: Hegering Wülfrath ist auf Expansionskurs

Der Vorstand des Hegerings wurde in seinem Amt bestätigt (v. l. n. r.): Frank Radermacher, Stefan Müllenborn, Luciana Volmer und Reinhard Fiedler. Foto: Hegering

Wülfrath Mehrere Jungjäger haben den Weg in den Hegering gefunden. Die Vereinigung zählt jetzt mehr als 110 Mitglieder. Demnächst sollen die Stammtische wieder aufgenommen werden.

(RP) Der Hegering Wülfrath hat auf seiner Jahreshauptversammlung seinen Vorstand im Amt bestätigt. Auf einer Open-Air-Mitgliederversammlung im Reitstall Volmer an der Bergstraße wurden Hegeringleiterin Luciana Volmer, ihr Stellvertreter Stefan Müllenborn sowie Frank Radermacher (Schatzmeister) und Reinhard Fiedler (Geschäftsführer) wiedergewählt.

Das Vorstandsquartett blickte auf ein weiteres Corona-Jjahr zurück – ein durchaus schweres Jahr auch für die Wülfrather Jägerinnen und Jäger, konnten doch die üblichen Angebote sowie notwendige Fort- und Weiterbildungen und die Aktivitäten am Schießstand nur unter erschwerten Bedingungen stattfinden. „Der Vorstand gab sein Bestes, die Mitglieder auch während der Lockdown-Phasen zu informieren“, so Luciana Volmer in ihrem Jahresrückblick. Dabei ging es um Fragen der Systemrelevanz von Jägerinnen und Jägern, aber auch um die Thematik der Jagdscheinverlängerung beim Kreis Mettmann.