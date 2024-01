Kultur in Mettmann Zweiter Versuch für einzigartigen Künstler

„Die Teilnehmenden erwartet ein abwechslungsreicher Musikabend, in dem sie auf intensive Weise die Fantastische Sinfonie, ein Schlüsselwerk der Romantik, verstehen lernen“, kündigt Karl-Heinz Kensche das Programm an. Dazu werden Auszüge der Memoiren Berlioz´ vorgelesen, die „hoch interessante Einblicke in seinen zum Teil bizarren Reisen und Erlebnissen vermitteln“.

Zur Erinnerung: Als Arztsohn erwartete die Familie von Hector Berlios, er solle in die Fußspuren seines Vaters treten. Seine Leidenschaft aber galt der Musik, also schrieb er sich alibimäßig zunächst für Medizin ein, um am Pariser Konservatorium als Schüler von Jean-Francois Le Sueur und Anton Reicha zu studieren.