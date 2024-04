Konsolidierungspotenzial in Mettmann So will die Stadt künftig sparen

Mettmann · Zu Beginn der Haushaltsgespräche hält Mettmanns Bürgermeisterin die Lokalpolitik zu Sparsamkeit an. Dazu wurde der Entwurf eines Haushaltssicherungskonzepts vorgelegt. Steuererhöhungen sind anmoderiert. Ein sogenanntes Haushaltsregime steht in Aussicht. „Wir werden alles unternehmen, um die Belastung der Bürger so gering wir möglich zu halten.“

24.04.2024 , 08:24 Uhr

Rat und Verwaltung sprachen über den Haushalt in der Ratssitzung. Foto: Valeska von Dolega