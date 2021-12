Sechs Millionen Euro Defizit erwartet : Haushaltsentwurf kommt in den Rat

Mettmann Beißende Fragen der CDU, Vorwürfe der FDP und leicht sinkende Gebühren. Bei der Ratssitzung am 14. Dezember gibt es mal wieder allerhand zu diskutieren.

Wer Kämmerin Veronika Traumann nach der Verabschiedung des Mettmanner Haushalts 2021 genau zugehört hat, wartet gespannt auf die Ratssitzung am 14. Dezember. Ohne weitere Steuererhöhungen werde es nicht gehen, hat sie damals vorhergesagt. Nun liegt zehn Tage vor Heiligabend der Haushaltsentwurf 2022 auf dem Gabentisch des Stadtrates. Zwar gibt es mehr als fünf Millionen Euro zusätzlich aus Schlüsselzuweisungen des Landes NRW. Dennoch leuchtet die Zahl von sechs Millionen Euro Defizit am Horizont. Diesen Wert nannte Traumann jedenfalls in einem Brief an den Kreisausschuss.

Nach der Steuerdiskussion in diesem Jahr haben sich Verwaltung und Politik zwei Wochen mehr Zeit für die Haushaltsberatungen genommen als zuletzt. Erst am 5. April 2022 will sich der Rat wieder zusammensetzen. Bis dahin soll in Fraktionsklausuren und Ausschüssen beraten werden, was ein Beratungsunternehmen an Vorschlägen für die strategische Haushaltskonsolidierung macht. Wie aus zuverlässigen Quellen zu hören ist, sind zudem rund 800 Vorschläge von Bürgern eingegangen, die Mettmann beim Sparen helfen wollen.