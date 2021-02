Stadtfinanzen Mettmann : Experten bezweifeln Ansatz der Mettmanner Kämmerin

Mettmann Seit mehreren Jahren analysieren Helmut Peick und Harald Birkenkamp den Mettmann Haushalt. Auch den aktuellen Vorschlag für 2021 haben sie nun geprüft. Die Wählergemeinschaft „Zur Sache! Mettmann“ betont die Zusammenarbeit mit ihnen.

Diese Position macht sich offenbar auch die verbliebenen Mitglieder der Wählergemeinschaft „Zur Sache! Mettmann“ zu eigen. Sie kündigen in einer Mitteilung an, dass sie im Rat der Steuererhöhung nicht zustimmen werden. „Wir hatten bereits am 13. Januar nach der ersten Durchsicht des Haushaltsplanentwurfs angedeutet, dass wir die exorbitante Anhebung der Grundsteuer B nicht mittragen würden. Seit vielen Tagen beschäftigen wir uns nun intensiv mit dem aktuellen Haushaltsplan für 2021“, sagen Andreas Konrad und Axel Ellsiepen von der Wählerinitiative. „Wir beraten uns aktuell mit den Finanzexperten Harald Birkenkamp und Dr. Helmut Peick. Der eine ehemaliger Kämmereileiter in Mettmann und Kämmerer in Hilden und Ratingen sowie zehn Jahre lang Bürgermeister in Ratingen und der andere ehemaliger Bankdirektor und als Bereichsvorstand unter anderem für Budgetierung und Controlling zuständig. Wir sind sehr froh, auf die Expertise der beiden Mettmanner zurückgreifen zu können, denn sie haben sich bereits in den letzten Jahren ausgiebig mit dem Mettmanner Haushalt auseinandergesetzt.“