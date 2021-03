Kostenpflichtiger Inhalt: Haushalt in Mettmann : Kreiskämmerei wies auf „Globale Minderausgabe“ hin

Der Haupt- und Finanzausschuss schickte den Etatentwurf 2021 in eine Extrarunde. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Die Kreiskämmerei hat eine Auskunft an unsere Redaktion richtig gestellt, die am vergangenen Freitag erteilt wurde. In Gesprächen über den Haushaltsplanentwurf 2021 von Mettmann habe die Haushaltsaufsicht des Kreises die Stadtkämmerin Veronika Traumann entgegen der ursprünglichen Auskunft sehr wohl darauf hingewiesen, dass in dem vorliegenden Entwurf der Spielraum für „globalen Minderaufwand“ schon weitgehend ausgeschöpft sei.