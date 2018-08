Hausfrauenbund Mettmann

Der Verein DHB-Netzwerk Haushalt, der sich früher Hausfrauenbund nannte, sucht eine neue Vorsitzende. Bislang hat sich aber niemand gefunden, der die Position von Ursula Berger übernehmen möchte.

Ein weiteres Problem: Es fehlt der Nachwuchs. „Viele junge Frauen wollen sich nicht an einen Verein binden und ihnen bleibt zwischen Beruf und Familie immer weniger Zeit.“ Ursula Berger hat den Landesverband über die Entwicklung in Mettmann informiert. Landesverbandsvorsitzende Elke Wieczorek ist sehr traurig. Zumal vor zwei Jahren in Mettmann noch das 60-jährige Bestehen des Landesverbandes in der Neandertalhalle gefeiert wurde. Vermutlich, so Berger, werden sich in den nächsten fünf Jahren weitere Ostverbände in NRW auflösen. Ihrer Meinung nach ist der Hausfrauenbund in Nordrhein-Westfalen in zehn Jahren Geschichte.“